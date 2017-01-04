建立無菸環境 澎29所校園周邊禁菸
澎湖縣政府建立校園無菸環境，衛教等單位會勘後擇定縣內29所高中職和國中小學校進出通道和家長接送區，列為全面禁止吸煙場所，違反者將被處新台幣2000元至1萬元罰鍰。
澎湖縣政府衛生局表示，澎湖全縣有53所國小以上學校，經會同教育處實地會勘後，對校園設有學生進出口通道和家長接送區，都是列為公告禁止吸菸的場所。
澎湖全縣53所學校中，包括有馬公高中、澎湖海事職校2所高中職，馬公、文光、中正、澎南、湖西、西嶼、吉貝和望安8所國中，還有中興、馬公、中正、文光、文澳、石泉、興仁、風櫃、蒔裡、五德、山水、湖西、隘門、沙港、赤崁、竹灣、大池、合橫、鳥嶼19所國小，都是列為公告禁止吸菸場所。
澎湖縣政府為建立校園無菸環境，避免二手菸危害，維護校園師生、家長和民眾的健康，在校園進出通道和家長接送區等周邊環境，自今年起全面禁止吸煙，凡違反規定者，將依菸害防制法處2000元至1萬元不等罰鍰。1060104
(中央社)
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