閃野狗撞電線桿 廂型車8人傷

1輛由林姓老翁駕駛的廂型車今天下午行經二水鄉員集路復興國小附近時，疑似為閃避野狗撞上電線桿，車上8人受傷，有1人傷勢較重。

警方指出，廂型車撞上電線桿後，車頭變形，駕駛林姓老翁一度無法脫困，而由於車上載的都是老人，多人都有開放性骨折等傷勢，目前仍在治療中。

廂型車上的駕駛林姓老翁以及車上的7名乘客都是二水鄉贊修宮的道親，8人原本約好要一起前往彰化基督教醫院探視1名住院的朋友，不過廂型車行經二水鄉復興國小附近時，疑似為了閃避1隻野狗，廂型車失控撞上電線桿。

彰化縣消防局二水分隊獲報，出動8輛救護車前往急救，消防隊員到場後發現，廂型車車頭變形，坐在後座的乘客也因衝擊力道大，都擠在一起，由於車上都是老人，消防隊員不敢大意，小心翼翼的將車上的乘客救出，分別送往員林基督教醫院、員生醫生以及部立彰化醫院等多家醫院救治。

二水分隊指出，由於衝擊力道大，受傷的乘客大多有開放性骨折等傷勢，其中以陳姓婦人的傷勢最重，送醫時已經昏迷，目前已被送往彰化秀傳醫院插管治療中，至於其他人送醫後已無大礙。1060104

(中央社)