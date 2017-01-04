庫斯杜力卡召喚動物巨星 共譜魔幻人生

導演庫斯杜力卡挾帶著癲狂的婚禮、吉普賽樂隊的喧囂與動物們的狂歡，推出新作「牛奶配送員的魔幻人生」，以奔放嬉鬧的喜劇，傳唱一段真摯深情的童話故事。

動物元素在庫斯杜力卡的電影中，不僅扮演與人物關係的重要角色，也象徵導演心中的思想，它們更是推動整個故事張力的重要主角。

在「牛奶配送員的魔幻人生」中，可看到庫斯杜力卡經典作品中的動物們，包括在「生命是個奇蹟」中曾經企圖自殺的毛驢，這次駝著男主角穿行在槍林彈雨中；踏步前行在「黑貓白貓」的鵝群，一個個飛進裝滿豬血的浴缸；從「地下社會」轟炸動物園逃跑的灰熊，與男主角親暱的互餵橘子。

這些最難控制的演員們，在「牛奶配送員的魔幻人生」中，比以往每一部前作都更加生動地串連起人類與大自然之間的關係。

「牛奶配送員的魔幻人生」歷時3年拍攝，由3段真實故事與許多幻想組成，庫斯杜力卡自編自導自演，並邀請他心目中最美麗的女人莫妮卡貝露琪擔任女主角，在漫天烽火中恣意纏戀。

「牛奶配送員的魔幻人生」1月20日在台上映。1060104

(中央社)