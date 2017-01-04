新世紀福爾摩斯 神祕訊息留給台灣
AXN頻道從7日起，每週六晚間9時與英國同週首播「新世紀福爾摩斯」。「新世紀福爾摩斯」官方臉書日前也釋出一張指名給台灣劇迷「MISS ME 台灣?」的神祕訊息，引發討論。
距離「新世紀福爾摩斯」第三季的播出已睽違3年，在上一季的結尾中，號稱「犯罪界拿破崙」的超級大反派莫里亞蒂，留下「MISS ME?」 的駭人訊息，為巨大謎團暗藏伏筆，原本以為早已舉槍自盡的他，陷入死而復生的疑雲，為劇情走向丟下一枚震撼彈。
AXN頻道也公布從7日起，每週六晚間9時與英國同週首播「新世紀福爾摩斯」。
距離AXN頻道播出「新世紀福爾摩斯」前，有眼尖劇迷發現英國「新世紀福爾摩斯」官方臉書在4日上午釋出一張指名給台灣劇迷「MISS ME 台灣?」的神祕訊息，斗大的塗鴉字體佔據福爾摩斯的住家，畫面中眉頭深鎖的華生與福爾摩斯，似乎暗示著第四季將邁向前所未有的黑暗。
台灣劇迷對「新世紀福爾摩斯」的熱情也跨海傳到英國製作團隊，英國BBC為了回饋台灣劇迷的支持，直接發送台灣限定訊息，問台灣的粉絲「MISS ME 台灣（想我嗎，台灣?）」，邀請台灣劇迷共同接招。1060104
(中央社)
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