韓綜「新西遊記3」 SJ圭賢新血加入

由南韓著名製作人兼導播羅?錫主導的tvN電視台綜藝節目「新西遊記3」，即將於8日晚間播出，男團Super Junior成員圭賢和Winner成員宋旻浩加入成為新血，更增加搶眼的賣點。

南韓「日刊體育」指出，「新西游記3」的製作發表會今天在首爾永登浦洞時代廣場舉行，原有的4名成員姜虎東、李秀根、殷志源、安宰賢之外，又加入了男團Super Junior成員圭賢和Winner成員宋旻浩都出席，向媒體記者細述製作過程的心得。

羅?錫在製作會上笑說，之前在看「Radio Star」節目時，感覺圭賢主持功力很好，希望他可以發揮帶動全場的作用，但最終證明這是一廂情願的想法。

羅?錫還表示，在挑選宋旻浩做嘉賓時，主要是看中他年輕熱血的一面，而他在節目中確實也表現出霸氣外露的一面。

參與演出的姜虎東也開玩笑說，「新西遊記」帶有濃烈的大叔色彩，本來很期待新血注入，但結果很失望，觀眾看到會很吃驚。

姜虎東說，在這次節目拍攝的過程中非常投入，幾乎到了忘我境地，忘了這是在拍攝節目，這讓他感到新鮮也很刺激。他還說，6名成員使出渾身解數參與錄製，希望大家能收看。

李秀根和殷志源都強調第3季是最艱辛、但也是最愉快的一次拍攝。李秀根打趣說，聽說當地平均氣溫為20度，所以只帶了短袖，結果到了當地發現只穿短袖有可能會被凍死。

羅?錫表示，製作組秉持著想給觀眾帶來歡笑的使命感做節目，相信大家觀看時可以放鬆神經，獲得愉悅，而且也請一定要特別關注圭賢和宋旻浩這兩個新成員在節目中的表現。1060104

(中央社)