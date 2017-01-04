王柏融5年大約有無旅外條款？ 劉玠廷：須符合規章
Lamigo桃猿與王柏融今敲定合約，以5年複數年合約，總價值最高3180萬元簽定，不過外界矚目的旅外條款，領隊劉玠廷表示，重點是必須符合聯盟規章。
王柏融去年以單季兩百安，打破中職單季最多安紀錄，加上2018年球季結束後，就會取得中職滿3年的旅外資格，今年合約備受關注，對於合約中是否含有旅外條款，劉玠廷說：「沒有條不條款的問題，重要的是符合聯盟規定和球員、球團的期待，只要有一方不符合，這就不成立。」
劉玠廷也提到，只要未來有國外球團對王柏融有興趣，在符合聯盟資格過後都可以來談，此合約也是球團與球員雙方都滿意的合約內容。
(中時電子報)
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