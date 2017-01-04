屏縣府人事異動 農業、客務處長到位
屏東縣政府於今年首次主管會報中公布新的人事調整，懸缺數月的農業處長由機要秘書黃國榮調任，客務處長則由陳麗萍接掌；另觀傳處長鄞鳳蘭及研考處長黃建嘉對調，水利處長張朝恭調升水利署南區水資源局正工程師，遺缺由副處長江國豐升任，16日起正式生效。
農業政策一直是屏縣重要施政核心，黃國榮出身內埔客家子弟，過去長期擔任國會助理，對於屏東農業發展狀況熟稔，他強調，未來以在縣境內舉辦農漁畜牧展為目標，透過展覽可望將全球買家帶來產地，提高優質農漁產品能見度，實際提高農漁民所得。
擔任恆春鎮思想起民謠促進會理事長陳麗萍，是麟洛客家女兒，她強調，未來會更主動推動客家文化，讓生活產業與文化緊密結合，提升南部客家能見度，讓客務處展現不同面貌。
至於擔任觀傳處長超過6年的鄞鳳蘭調任研考處長，將協助處理縣府重大專案控管跟跨局處業務協調；觀傳處則由曾在媒體界服務的現任研考處長黃建嘉接任，黃曾舉辦泰迪熊藝術展及積木修城等活動，給外界年輕、創意多的印象，對於未來行銷城市令人期待。
屏東縣長潘孟安指出，為讓縣政更穩健推動，且刺激更多的創意與新思維，才決定適度調整人事，讓滾動成為縣政更進步的源頭。
(中時)
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