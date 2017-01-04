因應一例一休 明新喜餅門市2月逢假日只開半天

明新喜餅打算在2月份起，每逢周六、周日，門市只開半天因應一例一休政策。（程炳璋攝）

全台實施一例一休，擁有許多中小企業的台南市衝擊深遠，在台南成立超過半世紀的明新喜餅，受到不小衝擊，農曆年後10家門市周休假日將只開半天，預估今年中秋節的月餅種類與數量也會因此減少。

明新喜餅在台南、高雄共擁有10家門市，300多名員工，去年中秋節，一例一休制度開始暖身，需要人力的月餅市場立刻受到影響，明新喜餅總經理許唐誠坦言，去年景氣達10年來最差，月餅市場減少3成5，業者已經叫苦連天。

今年一例一休正式上路，許唐誠估計，若人力不調整，每年將增加500萬的人事成本開銷，調整後人力缺口達25%，乾脆決定2月起，每家門市每逢周六、周日僅開半天，假日上午都不開門，以因應制度。

糕餅業者以中秋節的月餅市場最大、其次為母親節、春節、端午節與清明節，業者在傳統節日都需員工加班，但「製餅有技術性、根本找不到臨時人力」，新制度實施後，勢必無法因應市場需求，許唐誠預估今年中秋節，明新的月餅種類與數量還會再向下修正。

許唐誠表示，很多基層勞工反應想多賺錢，並不想休假，但現行制度並無法令員工如願，對於調整門市營業時間，他以「人為刀俎、我為魚肉」形容內心的無奈，抱怨著「一切政府說了算」。

(中時)