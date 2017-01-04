花蓮旅英足球小將吳彥樹 和昔日隊友切磋球技

足協理事長陳益雄（左起）、梁汝農教練、蔡粲鴻、吳彥樹、黃科贏主任合影。（花蓮高中提供）

國立花蓮高中2名高二足球選手吳彥樹、蔡粲鴻因優異球技獲選為三三足球公益信託體育基金會唯二旅英受助對象，去年前往英國切斯特菲爾德足球俱樂部接受一年的訓練，日前趁著休假期間返校和昔日隊友切磋球技，驗收半年來的訓練成效。

優異表現獨家獲得資助，一圓踢出台灣足球夢，去年9月起進行為期一年的英國移地訓練，課程包括上午的學術課程，鑽研戰術施行，下午的足球技巧訓練，則著重在個人技巧及戰術演練，除了要適應不同強度的訓練量，還要克服語言、時差的難題，吳彥樹說，足球是我們的共同語言，踢進球門則是共同目標，上場精神都來了。

畢業於台東縣東海國中的吳彥樹從小立志當名足球員，擁有身材高、速度快的特點，讓他升上高中即能勝認主力中鋒角色，為了尋求更專業的足球訓練不惜離鄉背井來到花蓮，而家人也全力支持他的選擇，蔡粲鴻說，第一次這麼靠近夢想！在歐洲足球聖地踢球是很多足球人的目標，要把握時間努力學習，未來要代表台灣踢進歐洲！

而畢業於花蓮美崙國中的蔡粲鴻，傑出表現讓他在國中時期就小有名氣，擔任前鋒角色的他，有著敏捷的技巧，是隊上重要的得分人物，他說，國中時期曾有3次出國經驗，大幅提升他的國際觀，也讓他更篤定走上足球路，而這次至英國受訓，他說，團隊戰術演練與台灣最大的不同在於個人技術精熟、反應快速，而戰術簡單實用，運用上顯得成熟並能賦與創造性。

教練梁汝農說，雖然今失去兩位主力球員心有不捨，但為了球員未來遠景還是鼓勵他們，這兩位球員潛力極佳，又有積極向上的企圖心，短短半年時間就可感受到學生們在球場上的轉變，他也期許2名學生明年學成歸國後，能發揮所學帶給球隊正向影響。

(中時)