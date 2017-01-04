亮麗新地標！鹿港運動生態公園「迎風隘門」
鹿港鎮公所改造運動生態休閒公園，3月鹿場將完工，6隻梅花鹿有了新家，入口大型公共藝術「迎風隘門」以古蹟龍山寺樑柱為創作基礎，「隘門」為形，「文化」為意，今天已竣工，成了視覺新地標，文開國小學童和民眾製作地上馬賽克拚圖，一起參與作品的誕生。
鹿港生態休閒公園近3公頃，是鹿港街區最大綠地，開發前是墓園，加上植栽過密，予人陰森之感，入口意象也不足，無法將運動場使用人潮引導到生態公園。
鎮長黃振彥構思藉著公共藝術設置產生引導效果，好連結運動場和生態公園，讓大家更樂於親近。這次大型公共藝術設計者蔡文祥是鹿港女婿，也是紐約視覺藝術學院碩士，創作「迎風隘門～在巷弄轉彎處」。
迎接亮麗新地標，蔡文祥介紹作品以鹿港隘門為意象圖騰，透過幾何線條與寺廟傳統剪黏技藝、木雕和現代不鏽鋼材質，混合傳統與現代，呈現鹿港新風貌和巷弄的生活美感。
今天，文開國小參與馬賽克拚貼活動的童軍社表演舞蹈、弦樂團演奏，鹿港鎮長黃振彥表示，鹿港運動生態公園呈現新氣象，一步步貼近大家的生活，希望成為鎮民與遊客良好的休憩空間。
(中時)
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