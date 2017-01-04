山東訪民要討說法 2度被送精神病院
中國大陸山東省一名上訪民眾，在上訪過程中2次「被精神病」送院。她繼續上訪（申訴），被控「尋釁滋事」拘留，官方改而說她經過鑑定：「無精神病表現」，判她有期徒刑4年。
澎湃新聞報導，10年前，山東省新泰市泉溝鎮人徐學玲為了給被打傷的妹妹討一個公道，開始上訪。2008年3月，她被鑑定為患有精神疾病，並被鎮政府送入精神病院治療。
徐學玲認為自己是被官方強指為精神病的，為此再次上訪，要「討一個說法」。2009年，她第二次被送入精神病院。
當時山東也有多位訪民被鑑定有精神病，送入精神病院進行治療，徐學玲就是其中之一。但那時，她甚至還不知道自己「被鑑定」了。
直到2015年5月，上訪多年的徐學玲因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。之後，2015年5月28日，山東精神疾病司法鑑定所對徐學玲作出一份精神疾病司法鑑定書，稱徐上訪過程中無精神病表現。
其後，徐學玲2016年4月1日被山東省新泰市法院以犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑4年。理由是其在「非正常上訪」過程中，「強拿硬要」新泰市泉溝鎮鎮政府人民幣3萬7700元現金。
徐學玲的供述則稱，自己沒有主動要過錢，是政府工作人員怕她上訪主動給的，她還稱，泉溝鎮一名工作人員勸她「在家裡治病」不要到北京上訪，並給她1萬元現金。
這件事件見諸媒體後，微信公號「團結湖參考」刊發題為「有些基層政府嫻熟地將精神病變成維穩手段」的評論認為「在徐學玲身上，精神病的妙用被利用得淋漓盡致。基層政府嫻熟地將一種疾病變成維穩手段，公權侵犯私權的姿勢多到讓你招架不住」。1060104
(中央社)
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