陳松生年捐萬斤米 38載不間斷
「吃人一口，還人一斗。」苗栗縣83歲竹南鎮民陳松生自幼貧寒，年長後創業有成，不忘母訓回饋社會，每年捐出萬斤白米分送弱勢，今年已持續第38年，今天由兒子代表做公益。
陳松生自民國69年起，每年遵照母親陳劉尾的囑咐，將每年為母親暖壽經費移作愛心公益之用，儘管94年母親在農曆12月臘八過世，仍不忘生前教誨，持續捐米濟助弱勢，38年來從未間斷。
陳松生因年邁行動不便，今天由兒子陳漢璋將1萬台斤白米運抵中國國民黨苗栗縣黨部，透過各鄉鎮民眾服務社將白米轉送須受幫助的弱勢家庭；苗栗縣長徐耀昌、國民黨苗栗縣黨部主委劉明仁在場見證，表揚陳家的善行義舉。
陳漢璋指出，父親年幼時飽嚐貧寒之苦，靠著親友及善心人士濟助度日，祖母總教誨「人窮志不窮」，更要常懷感恩之心「吃人一口，還人一斗」，只要有一碗飯吃，一定要回饋社會。
陳漢璋說，父親從祖母生前，將暖壽經費轉而購買白米濟貧，至祖母往生仍堅持這麼做，對他而言是種感恩，也是思念。
他表示，多年來物價上漲，買米的價格漲了3倍，今年米商知道他們買米要做公益，已經特別優惠，仍花了20多萬元，希望幫助需要的貧困家庭，讓社會多些溫暖和正面的力量。1060104
(中央社)
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