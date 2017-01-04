他困行李艙跟著飛 網友嗅到機票新商機
1名行李搬運員元旦當天在北卡羅來納州的機場工作時，不慎困在飛華府班機的貨艙中，跟著飛機飛了80分鐘。網友笑稱嗅到新商機，在客艙之外，何妨開賣「行李艙」機票？
美國福斯新聞網（Fox Networks）報導，機場行李搬運員蓋斯金（Reginald Gaskin）1日在夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）上班時，不知為何受困梅薩航空公司（Mesa Airlines）代飛的聯合快捷航空公司（United Express）6060號班機貨艙。
蓋斯金因為受困無法離開，只好跟著飛機，從夏洛特道格拉斯國際機場飛到華府杜勒斯國際機場（DullesInternational Airport），飛了大約1小時又20分鐘。
此事雖被鑑定為意外，但一開始當局還是以可能造成安全威脅為由進行調查，因為蓋斯金在行李員彼此對話的錄音中曾表示，自己忘了配戴機場識別證。
由於該航班的空服員都認不出或不記得看過蓋斯金，當局一度懷疑是有人逃票偷溜上航班，更引發安全疑慮。
後來聯合快捷航空確認蓋斯金是夏洛特機場工作人員，並發布聲明說：「梅薩航空營運的聯合快捷夏洛特道格拉斯飛華盛頓杜勒斯6060號航班，昨天安全降落杜勒斯國際機場。飛機抵達閘門時，發現航班的地面工作人員人在飛機貨艙內，毫髮無傷。我們正在調查事件經過。」
福斯報導指出，蓋斯金受僱於聯航包商G2 Secure，下機時沒有受傷，且拒絕就醫檢查。1060104
(中央社)
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