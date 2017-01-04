高級住宅男裝闊為友人慶生 騎ibike竊酒送禮
37歲武姓男子為裝闊幫朋友慶生，竟假扮背包客騎ibike到超商偷2瓶洋酒，得手後，為防緝捕還騎單車四處亂繞，還單車後，再走了約800公尺之遠回家。第一分局西區派出所警方循線追查比對鎖定武男，查獲依竊盜罪嫌送辦。
警方日前獲報1家超市報案失竊2瓶洋酒，損失約3000元。警方到場勘查蒐證，發現竊賊戴口罩，還刻意躲避監視器角度，鎖定有多項超商竊盜前科的37歲武男。
警方調查，武男走進超市後，拿著籃子佯裝選購飲料及洋酒，再刻意走到監視器死角處，趁隙將洋酒塞入自備包包內，只持飲料到櫃台結帳後離去，店員當下並未及時發現洋酒短少，直到3日後盤點時才發現報竊。
武男被逮後供稱，他住在美術館附近的高級住宅區，日前有朋友生日，他不好意思空手到場，才規畫到超商偷洋酒當慶生禮物，沒想到還是被警方逮到。
警方追查發現，武男為防止查緝煞費苦心，平時絕不輕易騎機車出門，行竊下手前都刻意用不實的資料去租ibike去犯案，偷竊得手後，還假裝成背包客騎著單車四處亂繞，還單車後，再徒步約800公尺回家。
(中時)
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