經典老車車聚做公益 日本天皇用車難得一見
經典老車搶救公益社辦車聚不忘弱勢，將在15日於文化創意產業園區舉辦公益園遊會，展出50部經典老車及哈雷重機，還推出同人誌角色扮演比賽。社長高國榮表示，包括難得一見、曾是日本天皇用車的賓士189D及雪佛蘭CORVETTE等經典老車都將亮相，車迷們拭目以待。
經典老車搶救公益社由全台2萬多名經典老車迷組成，社長高國榮表示，會員包括汽車零件、車行及修配廠等相關行業，不但喜愛收藏經典老車，但也不忘做公益，常捐助中古車輛給行動不便的弱勢家庭，也協助維修，結合興趣及專長做公益。
高國榮表示，車聚展示會中不乏全世界難得一見，甚至是碩果僅存的多部重量級老車，包括有全球所剩無幾的賓士189D，這輛經典老車是1954年生產曾是日本天皇用車，採翻轉式車窗設計，沒有B柱方便天皇閱兵，是全台唯一的收藏；另一輛1978年左右生產的雪佛蘭CORVETTE車款，是當年美國純種跑車，精緻維護保存至今價值難以估計。
園遊會中將推出車友提供的50部經典老車及哈雷重機展示，邀請扯鈴、花式跳繩等民俗體育團隊到場表演，並舉辦同人誌角色扮演比賽，還安排10個公益團體設攤及40個文創攤位，盈餘將捐助台中市希望愛生命關懷協會、十方啟能中心等弱勢團體。
(中時)
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