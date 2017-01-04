曾雅蘭受驚！再收恐怖私訊「預祝我們有更深牽絆」

曾雅蘭驚收男網友露骨私訊。(取自曾雅蘭臉書)

曾雅蘭坦言會害怕。(取自曾雅蘭臉書)

曾雅蘭40一枝花。(取自曾雅蘭臉書)

侯昌明老婆曾雅蘭，外型亮眼加上螢幕形象開朗，深受觀眾喜愛，不過她今(4日)就在臉書公開私訊截圖，坦白因為該位男網友太過直白又露骨地表達對她的喜愛，讓她有點怕怕的，希望這位網友別再傳類似訊息了。

曾雅蘭今日在臉書公開私訊截圖，該網友毫不保留地表達對她的喜愛，去年8月先傳訊「我整個人在那一瞬間突然只想要妳就是要妳」、「真的很想與妳在一起」，年底再度傳訊「預祝我們今年有更深刻的友誼牽絆」，讓曾雅蘭看了心驚驚，表示自己已經結婚15年，拜託別再傳了。

網友見狀也紛紛留言：「小心，變態就在妳身邊」、「這很可怕欸~會有被跟蹤的感覺」、「昌明哥要殺人了」、「不要單獨一個人」，要曾雅蘭出入小心。

(中時電子報)