蛇頻闖住宅驚嚇孤老　中台社區助清理環境

中台社區傳有蛇侵入民宅，議員朱暖英（中）結合社區志工與台中看守所社會勞動役社區為獨居老人清理環境。（陳淑芬攝）

議員朱暖英（中）致送物資中台社區獨居老人。（陳淑芬攝）

中市南屯區大肚山上的中台社區，最近常傳出有蛇類侵入民宅導致人心惶惶，議員朱暖英結合社區志工與台中看守所社會勞動役20多人，4日協助社區獨居老人清理雜草叢生的環境，並送物資慰問，讓他們安心過好年。

中台社區位於大肚山區，居住不少榮民、榮眷。78歲的前社區發展協會理事長章曹淑鈞今天表示，社區鄰近山區雜草叢生，關姓鄰居住宅更4度發現蛇隻蹤影，她深夜起床也曾發現客廳有蛇，驚嚇不已。

朱暖英指出，住戶頻發現蛇侵入住宅，尤其是獨居老人飽受驚嚇，已請環保局等單位先協助易藏蛇蹤的雜亂環境，再推動清理工作，盼能防蛇再闖住宅，並致送物資，讓長輩能安心過好年。台中看守所秘書吳瑞寶表示，看守所每月都出動社會勞動役協助社區清理及打掃，在歲末年終更擴大執行，希望敦親睦鄰成為居民的好鄰居。

中台社區發展協會理事長施議閎也帶著志工加入陣容，一行20多人帶著除草機、掃把等工具浩浩蕩蕩地協助獨居老人們清理住處內外環境，讓老人們「足感心」，備茶水接待，向志工們頻頻致謝。

(中時)