蛇頻闖住宅驚嚇孤老 中台社區助清理環境
中市南屯區大肚山上的中台社區，最近常傳出有蛇類侵入民宅導致人心惶惶，議員朱暖英結合社區志工與台中看守所社會勞動役20多人，4日協助社區獨居老人清理雜草叢生的環境，並送物資慰問，讓他們安心過好年。
中台社區位於大肚山區，居住不少榮民、榮眷。78歲的前社區發展協會理事長章曹淑鈞今天表示，社區鄰近山區雜草叢生，關姓鄰居住宅更4度發現蛇隻蹤影，她深夜起床也曾發現客廳有蛇，驚嚇不已。
朱暖英指出，住戶頻發現蛇侵入住宅，尤其是獨居老人飽受驚嚇，已請環保局等單位先協助易藏蛇蹤的雜亂環境，再推動清理工作，盼能防蛇再闖住宅，並致送物資，讓長輩能安心過好年。台中看守所秘書吳瑞寶表示，看守所每月都出動社會勞動役協助社區清理及打掃，在歲末年終更擴大執行，希望敦親睦鄰成為居民的好鄰居。
中台社區發展協會理事長施議閎也帶著志工加入陣容，一行20多人帶著除草機、掃把等工具浩浩蕩蕩地協助獨居老人們清理住處內外環境，讓老人們「足感心」，備茶水接待，向志工們頻頻致謝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。