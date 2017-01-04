線西鄉農田排水溝改造善工程動工

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線西鄉草豐路附近農田排水溝破損嚴重，立委黃秀芳、議員尤瑞春積極爭取改造。（吳敏菁攝）

線西鄉草豐路附近農田排水溝破損嚴重，立委黃秀芳、議員尤瑞春積極爭取改造。（吳敏菁攝）

線西鄉草豐路附近農田排水溝破損嚴重，立委黃秀芳、議員尤瑞春積極爭取，農田水利會上網招標，以780萬元發包動工，改以U字型設計，更加堅固，路面也增寬許多，有利灌溉，道路使用更安全，地方都很感謝。

(中時)