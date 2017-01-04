男星扮IMF總裁 告解高峰會掛點搞瘋神父

法國男星丹尼爾奧圖（Daniel Auteuil）在新片「告解高峰會」飾演國際貨幣基金總裁，片中拿起餐桌上青蘋果砸碎紅酒杯，警告強國惡行將招致「惡果」，為弱國發聲讓人印象深刻。

電影「告解高峰會」引領觀眾認知這個當今政經界都不能說的秘密。這部充滿靈性智慧的幽默神作「告解高峰會」，由「秘書長萬萬歲」導演羅貝托安度（Roberto Ando）執導，「絕美之城」歐洲影帝托尼瑟維洛（Toni Servillo）則擔綱演出被丹尼爾奧圖害到的神父，全片對白犀利，句句珠璣。

丹尼爾奧圖在片中飾演國際貨幣基金（IMF）總裁，有趣的是，他竟在經濟高峰會上突然過世，由於身繫八大強國剝削弱國的秘辛，死因引發各界聯想，也害得聽他死前告解的神父，瞬間成了頭號嫌疑犯。

片中經典名句，「今天的政治人物其實都是商人」宛若當頭棒喝，一語道破現今世界政治紛亂的主因。「告解高峰會」將於1月13日上映。1060104

(中央社)