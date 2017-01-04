鬥川普 歐巴馬赴國會力護歐記健保

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美國總統歐巴馬今天將在國會短暫但帶有政治意味地現身，以號召支持他的議員應戰，力保他的招牌改革歐記健保。

歐巴馬執政8年致力讓美國健保涵蓋面擴增數千萬人，但美國準總統川普20日上任後，在共和黨掌握參眾兩院多數的情況下，歐記健保將遭到持久抨擊。

即將卸任的歐巴馬希望先發制人，白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）表示，歐巴馬將會見參眾兩院民主黨籍議員，「主要是要商討如何對抗共和黨，避免俗稱歐記健保的病患保護與平價醫療法（Affordable Care Act）遭廢除」。

歐巴馬此次罕有的國會露面，與共和黨副總統當選人彭斯（Mike Pence）撞期。

彭斯昨天說：「我們將聚焦廢除及取代歐記健保。我們期待透過立法獲得工具，清除一直扼殺美國人工作機會的大量繁文縟節及法規。」

民主黨在國會選舉慘敗，在無共和黨議員大批倒戈下，要阻擋改變的選擇有限。

民主黨人也面臨歐巴馬的改革導致保費攀升和發生連串技術問題等批評。

雖然共和黨明顯反對歐記健保，但他們的解方為何卻不明。（譯者：中央社蔡佳伶）1060104

(中央社)