前中和市代表林湯菊子　捐雙輪椅座復康巴士

國際同濟會台灣總會北二區前主席林湯菊子（左一）今捐贈雙輪椅座復康巴士，新北市副市長侯友宜（左二）代為受贈。（孟祥傑攝）

國際同濟會台灣總會北二區前主席林湯菊子今捐贈雙輪椅座復康巴士，可一次搭載2名身障朋友或失能長輩。（孟祥傑攝）

曾任多屆前台北縣中和市里長、前中和市代表的國際同濟會台灣總會北二區前主席林湯菊子，今天（4日）捐贈1輛雙輪椅座位的復康巴士，新北市副市長侯友宜代表受贈表示，在一例一休司機難求的情況下，1次可搭載2名身障朋友的雙輪椅座車，將可更有效服務身障朋友及失能長輩。

國際同濟會台灣總會北二區現任主席張堉琪表示，同濟會去年曾捐贈救災裝備給消防局，北二區所屬的澤芳會近年也曾捐2輛救護車和1輛勘災車，北二區預計今年再捐出2輛復康巴士，前主席林湯菊子率先以個人力量認捐1輛，北二區預計4月22日捐出第2輛，回饋社會關懷弱勢民眾。

林湯菊子表示，她曾擔任中和泰安里長及2屆中和市民代表、老人會長，看到政府推動長照政策，以及許多中風失能長輩行動不便，搶著預約復康巴士，與兒子商量後決定捐贈復康巴士，並特別挑選大型、可搭載雙輪椅的復康巴士，希望能服務更多人。

侯友宜表示，同濟會自2010年迄今已捐贈5輛復康巴士，加上今天捐贈的復康巴士，目前全市共有409輛復康巴士，但全市身障朋友即多達16萬人，且預料失能長輩人數也會愈來愈多，復康巴士仍供不應求，林湯菊子捐贈的這輛雙載復康巴士，在一例一休新制造成司機一位難求狀況下，是非常溫馨的善舉，很感謝林湯菊子的遠見。

(中時)