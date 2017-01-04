前中和市代表林湯菊子 捐雙輪椅座復康巴士
曾任多屆前台北縣中和市里長、前中和市代表的國際同濟會台灣總會北二區前主席林湯菊子，今天（4日）捐贈1輛雙輪椅座位的復康巴士，新北市副市長侯友宜代表受贈表示，在一例一休司機難求的情況下，1次可搭載2名身障朋友的雙輪椅座車，將可更有效服務身障朋友及失能長輩。
國際同濟會台灣總會北二區現任主席張堉琪表示，同濟會去年曾捐贈救災裝備給消防局，北二區所屬的澤芳會近年也曾捐2輛救護車和1輛勘災車，北二區預計今年再捐出2輛復康巴士，前主席林湯菊子率先以個人力量認捐1輛，北二區預計4月22日捐出第2輛，回饋社會關懷弱勢民眾。
林湯菊子表示，她曾擔任中和泰安里長及2屆中和市民代表、老人會長，看到政府推動長照政策，以及許多中風失能長輩行動不便，搶著預約復康巴士，與兒子商量後決定捐贈復康巴士，並特別挑選大型、可搭載雙輪椅的復康巴士，希望能服務更多人。
侯友宜表示，同濟會自2010年迄今已捐贈5輛復康巴士，加上今天捐贈的復康巴士，目前全市共有409輛復康巴士，但全市身障朋友即多達16萬人，且預料失能長輩人數也會愈來愈多，復康巴士仍供不應求，林湯菊子捐贈的這輛雙載復康巴士，在一例一休新制造成司機一位難求狀況下，是非常溫馨的善舉，很感謝林湯菊子的遠見。
(中時)
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