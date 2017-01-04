全球雞尾酒大賽 三信教師郭詠鎰奪亞軍

我要評比

三信家商教師郭詠鎰（右）把獲得全球雞尾酒大賽第二名的獎盃，獻給校長吳澤民。（三信家商提供）

日前在法國巴黎舉行的「2016 Monin Cup全球雞尾酒大賽」，三信家商教師郭詠鎰首度參賽，就技壓群雄，在59國調酒師的激烈爭中脫穎而出，為台灣摘下第二名。

要躋身這場全球雞尾酒大賽，可是要過關斬將，要先通過歐洲、亞洲的初賽，才能取得到巴黎參加全球總決賽的門票。

郭詠鎰回憶，總決賽有別於一些比賽由參賽者創新設計作品，而是採取「黑盒子」雞尾酒比賽模式，所謂「黑盒子」模式，即是一切食材均由主辦單位準備，選手無法事先得知。

拿到食材時，只有30分鐘，就要調出一道雞尾酒、寫出配方表、製作裝飾品，並在舞台上以英文說明整道雞尾酒的調製理念。郭說，競賽模式挑戰性極高，考驗著參賽者的純熟技術、英文能力與臨場反應。

郭詠鎰說，首次參加全球性比賽，能獲此殊榮，深表榮幸，感恩母校三信家商的栽培，而且有台灣最優秀的調酒教練謝美美的鼓勵與指導，提供最棒的練習資源。

他也會把參賽的經驗心得帶入課堂，分享給學生，告訴告訴他們：「別輕易放棄自己」、「凡事都須付出努力，才會有成功的一天」。

(中時)