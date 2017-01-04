攬工程遭倒債無力償還 水泥工燒炭自殺獲救
66歲許姓水泥工承攬工程遭倒債20萬元無力償還，日前晚間在住處燒炭自殺，家人電話連繫不到人，緊急向太平警分局宏龍派出所報案，警方趕到住處破門而入，及時送醫救回一命。
警方調查，許男平日做水泥粗工，省吃儉用在外租房子，因承攬小型建築工程被倒債20多萬元，無力償還一時心情低落想不開而燒炭自殺，得知許男有債務困擾的胞妹打電話連絡不上，擔心發生意外轉向警方求助
員警趕到許男住處發現大門深鎖，且煙霧瀰漫，立即破窗通風，通報消防隊前來搶救，並破門而入，發現許男躺臥床上，床邊放置燃燒的爐炭，警、消人員立即開搶門窗通風，並將許男送醫。
警方呼籲，遇有不能解決難題時，尋求協助以避免憾事的發生。
＊愛惜生命，請撥1995
(中時)
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