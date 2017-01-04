蔡訪4友邦 尼加拉瓜行程有留白

總統蔡英文7日起展開「英捷專案」，將訪問宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜與薩爾瓦多4國。（圖／本報系資料照片）

總統蔡英文7日起展開「英捷專案」，總統府4日公佈細部行程，7日上午10時出發，15日晚間10點返抵國門，此行將訪問宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜與薩爾瓦多4國，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

出訪團一行首站於台北時間7日晚間11點30分過境美國休士頓，待一晚，隔日飛離，按台美默契的慣例，媒體不做新聞處理。對於過境美國行程細節，府方相當低調，只說，兩地都有安排僑宴；在休士頓並將參訪科技類產業，舊金山參訪創新產業。

根據府方規劃，當地時間8日下午，蔡總統一行人搭乘專機抵達宏國。蔡總統將與宏都拉斯副總統阿瓦雷茲（Ricardo Antonio Alvarez Arias）雙邊會晤；蔡總統也將與宏國留台校友代表茶敘，參觀技術合作計畫與一鄉鎮一特產（OTOP）計畫成果展；晚間並宴請僑界代表。

蔡總統在9日早上將參觀宏京Suyapa大教堂、參觀中華民國廣場，接受宏京市長阿斯夫拉（Nasry Juan Asfura Zablah）致贈市鑰；蔡總統接著將赴宏國總統府，與宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）舉行兩國元首雙邊會晤；兩國元首偕同相關部會首長晤談，隨後進行兩國元首記者說明會；中午，葉南德茲總統伉儷國宴蔡總統；蔡總統下午搭機轉赴尼加拉瓜。

蔡總統預計在9日傍晚抵達尼加拉瓜；10日上午與台尼企業商會早餐會，接著參訪台商企業，包括鼎大成衣廠、中國今一成衣廠及如興紡織；中午，蔡總統將宴請僑界代表；傍晚出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega Saavedra）就職典禮；隔天一早，搭乘專機離開尼加拉瓜，轉赴瓜地馬拉。

10日的行程原本有安排1小時的「總統與其他國家元首雙邊會談」，但後來也取消，外交部人員解釋，這是因為在其他場合就會碰到其他國家的元首。

據中央社報導，由於尼加拉瓜總統奧蒂嘉行事風格難以捉摸，前總統馬英九訪問尼加拉瓜時，曾被奧蒂嘉「放鴿子」；媒體也注意到，府方今天公布的行程細節，在尼加拉瓜的行程中，有多處「留白」，並且未列兩國元首會晤時間；面對媒體追問，黃重諺只說，一定會安排會晤，這次出訪的4個友邦，都有安排雙邊會晤。

蔡總統一行預計在當地時間11日上午，抵達瓜地馬拉；瓜國安排在國立文化宮進行軍禮歡迎儀式，兩國總統將致詞，並更換「和平玫瑰」，隨後進行兩國元首雙邊會談，以及兩國元首記者會。

兩國元首將互贈勳章，瓜國總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）並舉行國宴宴請蔡總統；當天下午，蔡總統將參訪獲聯合國教科文組織認定為「世界人類文化遺產」的古城「安地瓜（Antigua）」；晚間，蔡總統在安地瓜晚宴莫拉雷斯總統伉儷。

當地時間12日上午，蔡總統預計拜會瓜國最高法院，拜會國會議長以及出席莊嚴會議；蔡總統午宴僑界代表後，下午離開瓜地馬拉，轉赴薩爾瓦多。

蔡總統預計在當地時間12日傍晚抵達薩京國際機場，晚間與留台獎學金學生及薩國青年座談；接著見證宏基公司「雲教授」教學模組捐贈典禮；晚間則晚宴僑界代表。

當地時間13日一早，蔡總統將與隨團記者早餐餐敘；隨後參訪阿德賴達咖啡生產合作社；中午，她將與薩國總統桑契斯(Salvador Sanchez Ceren)雙邊會晤，並接受桑契斯贈勳及國宴；下午，蔡總統將參訪「中美洲統合體」秘書處，參訪薩京大教堂，傍晚搭乘專機離開薩爾瓦多，赴舊金山過境；預計台北時間15日深夜，返抵國門。

(中時電子報)