公益彩券盈餘執行績效佳 澎縣獲特優
澎湖縣政府105年度運用公益彩券盈餘補助辦理社會福利推展，執行績效卓越，經衛福部考核評選榮獲特優，獲得新台幣6000萬元的額外獎勵金，將全數挹注作為推展社會福利之用。
澎湖縣政府表示，「公益彩券發行條例」自民國88年通過修正發行，公益彩券盈餘分配50%供地方政府辦理社會福利及慈善活動，5%挹注全民健康保險準備，45%供政府補助國民年金，用於老人、兒童、婦女、原住民、身障人士以及各縣市政府辦理各項社會救助與福利。
澎湖縣政府去年7月接受衛福部進行公益彩券盈餘管理運用績效考核，獲得97分以上的高分，再度獲撥6000萬元獎勵金，財政部撥入縣府公益彩券盈餘專戶。
社會處長蘇啟昌表示，縣府運用公益彩券盈餘之財源，挹注辦理有社會救助的低收家庭生活補助、兒童及少年福利的弱勢兒童課後照顧、老人福利的長青學苑、身心障礙福利的身障者生活補助等、婦女福利服務、新住民社區參與、國民就業服務、志願服務等社會福利等服務。1060104
(中央社)
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