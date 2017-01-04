漢代海昏侯國遺址公園 規劃出爐

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中國大陸江西南昌漢代海昏侯國遺址管理局公布，海昏侯國國家考古遺址公園規劃近日出爐，以劉賀墓園為核心展示區，將還原漢代豫章（南昌古稱）地區景觀。

新華社和江西都市報報導，南昌漢代海昏侯國遺址位於鄱陽湖畔，分佈範圍約20平方公里，是中國迄今為止保存最好，主墓結構與墓園區、城池區的布局最完整和清晰的典型西漢列侯國遺址。

海昏侯國遺址公園規劃方案由中國建築設計院的專業團隊設計完成。以劉賀墓園為展示核心區，揭示出漢代典型列侯墓葬制度及「事死如生」的理念，包括標準形制、同塋異穴、聚族而葬、祭祀方式等一系列特徵。

遺址博物館採用覆土形式，謀求建築物與遺址區自然環境的最大程度協調，並在空間設計中引入漢代時興的「五行」說。

遊客服務中心則借鑒漢代禮制建築「明堂」的平面與格局，展現出漢代的天圓地方世界觀和以中為尊的營造理念。

南昌漢代海昏侯國遺址管理局人員表示，遺址公園預計總投資人民幣120億元。其中，海昏大道、遺址博物館及遊客中心將於今年開工建設，預計2019年投入使用。1060104

(中央社)