漢代海昏侯國遺址公園 規劃出爐
中國大陸江西南昌漢代海昏侯國遺址管理局公布，海昏侯國國家考古遺址公園規劃近日出爐，以劉賀墓園為核心展示區，將還原漢代豫章（南昌古稱）地區景觀。
新華社和江西都市報報導，南昌漢代海昏侯國遺址位於鄱陽湖畔，分佈範圍約20平方公里，是中國迄今為止保存最好，主墓結構與墓園區、城池區的布局最完整和清晰的典型西漢列侯國遺址。
海昏侯國遺址公園規劃方案由中國建築設計院的專業團隊設計完成。以劉賀墓園為展示核心區，揭示出漢代典型列侯墓葬制度及「事死如生」的理念，包括標準形制、同塋異穴、聚族而葬、祭祀方式等一系列特徵。
遺址博物館採用覆土形式，謀求建築物與遺址區自然環境的最大程度協調，並在空間設計中引入漢代時興的「五行」說。
遊客服務中心則借鑒漢代禮制建築「明堂」的平面與格局，展現出漢代的天圓地方世界觀和以中為尊的營造理念。
南昌漢代海昏侯國遺址管理局人員表示，遺址公園預計總投資人民幣120億元。其中，海昏大道、遺址博物館及遊客中心將於今年開工建設，預計2019年投入使用。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。