「一切都是最好的安排」李冰冰公開認愛啦！

李冰冰發文認愛。（圖／取自李冰冰微博）

李冰冰秀與男友合影。（圖／取自李冰冰微博）

李冰冰被爆和男友約會。（圖／取自全明星探微博）

李冰冰認愛小男友。（圖／中時資料照片）

大陸女星李冰冰今（4日）被爆料和一名小10歲許姓男子同遊三亞，兩人在街上十指交扣、甜蜜擁吻，關係相當親密，且男方和李冰冰家人相處融洽，看似已相當熟識，而李冰冰稍早也在微博貼出兩人頭靠頭浪漫合影，短短一句「一切都是最好的安排」公開認愛，受到大批祝福。

李冰冰今爆出戀情，外傳和她熱戀的男子名為許文楠，是某家投資公司的高層主管，兩人雖相差10幾歲，但仍不減熱戀甜度。李冰冰近日到三亞拍戲，男生還和她的家人一起探班，之後兩人散步海邊時，拿手機自拍、寵溺摸頭，每個舉止都藏不住滿滿愛意，而稍早李冰冰及貼出合影，甜蜜表示「一切都是最好的安排」認了這段姊弟戀。

43歲的李冰冰曾當過小學老師一年，1994年出道，2009年以《風聲》奪下第46屆金馬獎影后，事業得意，追求者也不少，2003年曾與天王郭富城合作《動感豪情》傳緋聞，而跟朱孝天的戀情最轟動，兩人曾被拍到疑在飯店走道親吻，使當時與朱孝天交往的麻衣痛哭宣布分手，而任泉是李冰冰傳聞最久的緋聞男友，兩人自學生時期認識20多年，沒想到卻被許文楠「攔胡」，也使任泉微博今天被網友留言塞爆，紛紛喊：「可惜不是你」。

(中時電子報)