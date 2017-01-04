立院烏煙瘴氣？藍委柯志恩：開會二氧化碳濃度爆表
立委開會為何氣氛時常不好？國民黨立委柯志恩今天在臉書上指出，「空氣」是立法院裡的一大問題，開會時一群人悶在會議室裡討論，不知不覺間空氣中的二氧化碳濃度便衝上1300PPM，會使人昏昏沉沉，議事效率不得不打上個問號。
柯志恩表示，立法院臨時會預計明天將要上場，目前朝野意見不一，表決大戰恐怕在所難免，看看「敵營」連躺椅都出列了，準備通宵奮鬥，不過立院的「空氣」是一大問題。
她公布立院教育文化委員會開會時的紀錄顯示，一群人悶在會議室裡討論，不知不覺間空氣中的二氧化碳濃度便衝1300PPM。而根據環保署公布的數據，室內二氧化碳濃度達700 PPM時，就會感覺空氣污濁與引起不舒適感，達到1000 PPM以上時，則會令人感到睏頓疲倦。
柯志恩說，在這樣環境下開會，無怪乎行政官員到立法委員，人人昏昏沉沉，議事效率不得不打上個問號，不得不說，這還真是名副其實的「烏煙瘴氣」。
(中時)
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