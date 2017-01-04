台北愛樂少年樂團10周年 將演《皮爾‧金厲害》
成軍10週年的台北愛樂少年樂團，繼去年登上國家音樂廳初試啼聲，以令人驚豔的表現獲得滿堂彩後，這演出將透過跨界的方式詮釋葛利格《皮爾金組曲》，1月7、14日將分別於雲林縣政府文化處表演廳、國家音樂廳演出這部10周年鉅獻《皮爾．金厲害》，帶著童心未泯的大朋友、小朋友們，展開尋找幸福的奇幻之旅。
《皮爾．金厲害》為新銳編導許逸聖，改編挪威文豪易卜生著名詩劇《皮爾．金》，並結合音樂、戲劇、舞蹈及多媒體呈現的嶄新故事。台北愛樂少年樂團成員除了專注音樂的表現之外，部分團員更將參與戲劇與舞蹈演出，〈山魔王的大廳〉一曲，帶給大家山中魔宮群魔亂舞的場面。
除此之外，每一首〈皮爾金組曲〉也將搭配精彩的畫面與生動的戲劇演出。指揮劉柏宏表示：「透過跨界合作，可以增加團員們的想像力，進而表達出令人感動的音樂。在國家音樂廳演出前，本齣音樂劇將於雲林率先登場。」
台北愛樂少年樂團成員年齡分布從10歲到18歲，大多為國中生，近年以「帶著樂器去旅行」為題，在常任指揮劉柏宏與助理指揮游家輔的帶領下，於國內、外各地表演，拓展視野。2016年首赴美國洛杉磯，與樂音合唱團和奧林匹亞青年管弦樂團進行活動交流，並於加州迪士尼樂園演出。
除了葛利格《皮爾金組曲》將融入戲劇、說書與舞蹈呈現以外，上半場則為純音樂會，將演出膾炙人口的莫札特歌劇《魔笛》序曲、比才《法蘭德爾舞曲》，以及貝納特編曲的電影配樂《真善美》組曲。一場演出，獻上純音樂會以及音樂劇雙重饗宴。
(旺報)
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