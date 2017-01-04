更改機組只做環差分析 台電緊急發電機組提送環評大會

為因應今夏可能的缺電危機，台電規劃向日本購買2部緊急發電機組，並於今（4）天進行相關環差分析。環評委員認為，此案機組由複循環變為單循環，涉及審查結論變更，建議台電重作環評，讓台電「晴天霹靂」，因為若大會決議重啟環評，緊急發電機組在暑假供電恐怕有變數。

能源局「106年短期電力供應情勢分析」指出，照現有電力供給與需求狀況，今年6月起將有限電危機，本次台電提出「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」環差報告，規劃設置2台共60萬千瓦的燃氣單循環機組，氮氧化物排放每年1694公噸，排放濃度25ppm，無SCR（選擇性觸媒還原系統）的防污設備。

但該案卻遭環評委員砲轟，將複循環機組改為污染較重的單循環機組，已改變當初通過的環評結論，不應只送入環差處理；且內容諸多模糊地帶，說明不清，環境衝擊模擬更是避重就輕。

台電表示，先前大潭電廠增建整體時程延誤，為因應可能缺電問題才趕快提出變更計畫，已是傾盡「洪荒之力」在進行，這2組緊急發電機組必須在7月運轉，因此預計下個月就要先動工，有時程上的壓力。

環委認為，台電打著「緊急」的名號就想通過環評，但緊急的狀況、缺電的情形又是如何，全然不明。最後，環評委員依《環評法施行細則》38條第1項第3款，就申請變更的部分，建議台電重啟環評。全案將提送環評大會進行最後確認。

「我現在心煩意亂，不曉得要說什麼」，台電副總陳建益無奈表示，目前購買機組已是全世界效率最好，排污最優，對此結論感到「晴天霹靂」，會在環評大會尋求翻案。

台電補充，環委質疑機組氮氧化物排放濃度過高，台電會加速下階段複循環機組的時程，完成後就會達成8ppm之氮氧化物排放值要求，台電將於環評大會中，補充資料尋求環委支持，努力依原規劃在今年7月夏季供電。

(中時)