酒測0.24擦撞騎士 男獲判無罪
呂姓男子去年9月晚間到KTV飲酒，隔天上午開車不慎擦撞前方騎士王女，呂男酒測值每公升0.24毫克，被依公共危險罪起訴，法院審理後，判他無罪。
判決書指出，呂男去年9月12日晚間9時多，前往基隆市1家KTV飲酒，隔天上午7時多，開車行經東信路時，不慎擦撞左前方王姓女騎士，員警到場處理，呂男酒測值每公升0.24毫克，遭檢方依公共危險罪起訴。
呂男在法院開庭時辯稱，他當天神智清楚，會發生車禍是因為正值上班、上課尖峰時段，車多且道路狹窄，王女又突然減速，他因距離太近，才會輕輕擦碰到機車右後方排氣管，且依當時情形，無論是否喝酒，還是會發生擦撞。
法院認為，員警當時並未對呂男實施相關辨識或行為操控能力的檢測，例如平衡測試或直線測試，王女也證稱沒有發覺被告有臉紅、講話顛三倒四或走路搖晃等異常行為，並無任何證據可證明呂男因喝酒導致「不能安全駕駛」情形。
另外，法官勘驗車禍現場照片，認定事故發生時確實車多擁擠，車輛間距很短，無論呂男是否喝酒，都有可能發生車禍，因而判他無罪。1060104
(中央社)
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