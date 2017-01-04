幫9旬阿嬤圓看海夢 醫學生另類實習

一輩子住在石門老梅的92歲練練阿嬤，年輕時最愛哼著望春風，獨自散步去看海，但隨年紀漸長又失能，已有5、6年沒踏出家門，台大醫學院學生趁著暑假期間，一圓阿嬤的看海夢。

練練阿嬤3年前因腳部蜂窩性組織炎住進醫院，才發現罹患失智症，不只要坐輪椅，漸漸地連大小便、生活都無法自理，但因家住2樓，每次看醫生都得由60多歲的兒子揹下樓，金山分院醫療團隊得知練練阿嬤的狀況後，3年來每週到家裡訪視2次，讓阿嬤得以在家中安心靜養。

台大醫院金山分院主任洪毓謙說，練練阿嬤雖然因為失智，很多事都記不得了，但個性卻一如往常的開朗、好客，每次看到醫護人員到家裡看她，總是開心地拉著大家的手，交代媳婦拿東西請他們吃，遇到結婚的就問「生小孩了嗎？」遇到單身的就問「什麼時候要結婚？」她因失智忘得快，每幾分鐘就會再問一次，常讓醫護人員哭笑不得。

練練阿嬤個性調皮，常看導尿管不順眼，隨手就是一扯，嚇壞醫護人員，洪毓謙指出，醫療團隊經1年努力，讓阿嬤慢慢練習擺脫導尿管，終於成功移除了長期留置的多條管路。

洪毓謙曾聽家屬說起，練練阿嬤年輕時最喜歡到海邊看海，輕輕哼著最愛的曲子「望春風」，但住院、失能接踵而來的這5、6年，她幾乎都坐在輪椅上，足不出戶。

為了讓阿嬤一圓她的看海夢想，醫療團隊找來暑假到金山分院提供喘息服務的台大醫學院物理治療系師生，參與阿嬤的圓夢旅程，不僅是永生難忘的實習機會，更是生命教育一環，體會醫療照護的本質，讓不少參與同學相當感動。

洪毓謙說，後來隨練練阿嬤病況趨於穩定，由長期照護管理專員接手提供在宅醫療照護，不僅提供減壓脂肪墊及特殊敷料等醫療輔具緩解阿嬤不適，也協助家屬調適離別在即的心情，去年8月練練阿嬤安詳離世。

根據健保署民國104年統計，全台仍有8萬8517人像練練阿嬤一樣，從出院後回到家中，仍需長期使用鼻胃管、氣切管、導尿管等「居家特殊護理照護」；有3924人需要在家中長期使用「呼吸器」；另外，因為疾病末期，返家接受安寧醫療照顧病患達7661人。

健保署自去年2月起推出「居家醫療照護整合計畫」，即是配合長照2.0，以社區照護為主，提供行動不便患者「居家醫療」、「重度居家醫療」及「居家安寧療護」等醫療服務，由醫事人員組成團隊到宅訪視，讓民眾在家中就可以獲得完善醫療照護。1060104

(中央社)