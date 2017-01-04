蔡總統出訪 洪慈庸等朝野立委隨行

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總統蔡英文7日到15日將展開「英捷專案」，訪問中美洲4友邦。隨行的朝野立委包括民進黨立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委洪慈庸。

蔡總統「英捷專案」搭乘長榮航空777專機，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

日前，在聖多美普林西比和台灣斷交後，蔡總統曾說「壓力越大，越需要團結，越需要走出去」，她要邀請朝野政黨立法委員，共同隨團出訪，一起見證外交第一線同仁在外辛勞和挑戰。

這次隨蔡總統出訪的立委包括民進黨立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委洪慈庸；宜蘭縣長林聰賢也將同行；國民黨團則未派人隨行。1060104

(中央社)