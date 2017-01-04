印尼網民瘋傳Fitsa Hats 理由很酸

我要評比

指證雅加達華裔省長鍾萬學褻瀆可蘭經的強硬派穆斯林諾福，被起底曾在美國連鎖餐廳Pizza Hut工作，卻疑似故意把必勝客英文名字拼成Fitsa Hats，網民瘋傳狠酸，成熱搜字。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，鍾萬學說，諾福似乎以曾在美國著名連鎖餐廳工作過為恥，因為這家餐廳的老闆是非穆斯林。

鍾萬學質疑諾福是故意拼錯前東家「必勝客」（Pizza Hut）的名字，企圖混淆他曾在非穆斯林者主導的公司工作過。

鍾萬學3日出庭應訊後表示，根據當地媒體「羅盤報」（Kompas）報導，警方調查報告顯示，作證他褻瀆可蘭經的「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）雅加達分部秘書諾福（Novel Chaidir Hasan Bamukmin）填報的資料，諾福曾於1992年至1995年間在「Fitsa Hats」工作，而不是「Pizza Hut」。

諾福後來向警方坦承，他曾在美國連鎖餐廳必勝客工作。

諾福被問到是否拼錯前東家的名字，他僅回答「未仔細看過警方的調查報告。」

這起事情被印尼網友在網路上傳開後，不到24小時，「Fitsa Hats」已成為社群媒體推特（Twitter）上最熱門的話題。

許多網友紛紛留言「狠酸」諾福，像是有住在蘇格蘭的印尼網友留言「我正在我家附近尋找『Fitsa Hats』，誰能告訴我它的分店在哪裡嗎？」。

也有網友惡搞，把「必勝客」廣告中的「Pizza Hut」，合成為「Fitsa Hats」，有網友留言「我現在什麼都不管了，我只要『Fitsa Hats』」。

這些惡搞的訊息很快在網路上傳播開來，「伊斯蘭防衛者陣線」目前未對此做出回應。1060104

(中央社)