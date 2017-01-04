消防隊遭疑趁火打劫 民眾貼海報打氣

台南市一戶民宅昨晚傳出火警，火勢很快被撲滅，住戶事後發現屋內一條二兩多重的金項鍊不翼而飛，懷疑有消防人員趁火打劫。消防人員很無奈，還有民眾到消防隊貼上加油的海報。

台南市歸仁區一戶透天厝民宅昨晚11時左右傳出火警，消防局接獲報案後，陸續調派12部各式車輛及28名人員到場救援。首批消防人員抵達現場時，還有2名住戶在屋內2樓；消防人員隨即進入火場，將兩人帶出。火勢在約30分鐘後撲滅，沒有造成傷亡。

事後住戶在臉書社群中發文，指稱要控告消防人員趁火打劫，因為家裡一條價值新台幣10幾萬元的金鍊子不翼而飛。

不過，網友的回應多是在為消防人員講話。有人說消防人員辛苦幫忙救火還要被懷疑；也有人建議發文者先把文章撤掉，應把事情弄清楚再說。隨後這則發文雖被撤下，但已有人轉發到其他的臉書社團。

住戶今天接受媒體訪問時表示，昨天發現2樓前方房間內起火，便與兒子一起從後方的廁所提水滅火；兒子在案發不久前進浴室洗澡，把隨身帶著的金項鍊、戒指、手表放在2樓後方房間的電腦桌上。

住戶指出，起火後不久有消防人員進入屋內，把她與兒子撤到屋外；當時還有消防人員提醒她，桌上有金鍊子。後來兒子與女友要再進屋拿物品時，被消防人員擋在二樓樓梯口。等到火勢熄滅後，進到房間查看時，手表與戒指還在，但金鍊子不見蹤影。

住戶表示，火勢並未波及2樓後方房間，火場也只有消防人員進出，不得不懷疑有人趁火打劫。而且金項鍊代表著兒子辛苦工作多年的積蓄，不見了怎能不心疼。已向警方報案，希望能釐清真相。

此事在網路傳開後，有許多民眾留言為消防人員抱不平，認為消防人員冒險打火、救人，卻還要受到質疑，實在不值。還有民眾自製了寫著「消防隊加油！」等字樣的海報，貼在歸仁消防分隊的值班台旁。

台南市消防局第五大隊副大隊長鄭誌峰表示，早上看到這種沒有證據就懷疑，感覺很受傷；當時警、義消人員都忙著滅火、救人，怎麼可能趁火打劫。而且從事消防工作10多年來，從未聽過類似的事。

鄭誌峰表示，其中應該是住戶有些誤會，既然住戶已經報案，那就讓專業的來調查，消防局也會先進行內部的了解。如果最後證實不是消防人員拿走，希望住戶也可公開還給消防人員一個公道。1060104

(中央社)