澎警助女子平安返家
馬公1名董姓女子赴七美訪友，身分證件遺失加上現金不夠，徘徊在七美港區，所幸七美分駐所警員葉文龍巡邏發現有異，主動協助辦理證明和代購船票，讓董姓女子得以平安返回。
澎湖七美分駐所員警葉文龍昨天近午在南滬碼頭執行交通勤務時，在南滬碼頭發現女子在遊客服務中心前徘徊，且似乎精神狀態不佳，主動上前關心詢問。
家住馬公的董姓女子告知執勤員警，2日搭船至七美訪友，但現因身上現金不夠買回程船票，及身分證件遺失等，致無法返家，在了解狀況後，通知所內吳姓員警開車帶其前往七美戶政事務所辦理戶籍證明文件，並自掏腰包代購船票，平安返回馬公。
葉姓警員還協請董女轄區鎖港派出，主動前往接送，對七美與鎖港2所員警協助與服務到家，董女深表感謝。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。