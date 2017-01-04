馬公1名董姓女子赴七美訪友，身分證件遺失加上現金不夠，徘徊在七美港區，所幸七美分駐所警員葉文龍巡邏發現有異，主動協助辦理證明和代購船票，讓董姓女子得以平安返回。

澎湖七美分駐所員警葉文龍昨天近午在南滬碼頭執行交通勤務時，在南滬碼頭發現女子在遊客服務中心前徘徊，且似乎精神狀態不佳，主動上前關心詢問。

家住馬公的董姓女子告知執勤員警，2日搭船至七美訪友，但現因身上現金不夠買回程船票，及身分證件遺失等，致無法返家，在了解狀況後，通知所內吳姓員警開車帶其前往七美戶政事務所辦理戶籍證明文件，並自掏腰包代購船票，平安返回馬公。

葉姓警員還協請董女轄區鎖港派出，主動前往接送，對七美與鎖港2所員警協助與服務到家，董女深表感謝。1060104

(中央社)