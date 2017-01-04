離岸人民幣匯價大反彈 觸及6.8元關卡

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因流動性持續收緊，離岸人民幣匯價反彈大漲，晚間7點多更大漲超過600個基點，衝上6.8元關卡，一度報價6.8981元，隨後又小幅壓回6.90元。

第一財經報導，為阻止外匯流出、防止「螞蟻搬家」式逃匯，中國外管局對於個人購匯的監管將開始趨嚴，個人在購匯時須簽署「個人購匯申請書」，並嚴禁用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性保險等尚未開放的資本項目。

(工商)