博科聖地新年視頻示威 殺戮更多人

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非洲奈及利亞伊斯蘭激進份子博科聖地，日前於最新視頻中強調「殺戮、屠殺和綁架 … 引爆炸彈行動將無所不在」，藉以反駁奈及利亞政府所宣稱已經粉碎該組織的說法。

奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）上週公開表示，部隊在北方叢林灌木中四處驅趕博科聖地（Boko Haram）份子，已經讓他們無所遁形。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）報導指出，奈國軍方去年曾多次發布該組織首腦、美國懸賞700萬美元的席考（Abubakar Shekau）已於激烈戰鬥中死亡或身受重傷的訊息。

針對上述說法，席考於近日視頻中不停嘲笑政府，說：「我在這裡，活著好好的，戰鬥正要開始。」

席考表示「我們的使命是在奈及利亞建立一個純粹伊斯蘭國家 … 殺戮、屠殺和綁架 … 引爆炸彈行動將無所不在。」

遺憾的是，視頻中並未提及2014年4月遭綁架的200多名中學女生目前狀況如何。

奈國擁有1億8850萬人口，是非洲人口最多的國家，基督徒與穆斯林各占一半。基督徒集中南方，穆斯林集中北方；富庶繁榮集中盛產石油的南方，相對貧窮缺少建設集中於北方。

貧窮易生事端，博科聖地於2001年成立，認為「西方教育是有罪的」，在北方建立大本營，以嚴苛的伊斯蘭律法作為管理。為凸顯訴求，不停地以武力攻擊學校，屠殺男學生、綁架女學生，更以自殺炸彈攻擊各地教堂。

過去7年多來，該組織已經殺害至少2萬人，造成260萬人逃離家園離鄉背井，以及約500萬人身處飢餓邊緣。1060104

(中央社)