立院5日擬開臨時會 朝野想處理這些案
立法院明天將舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會。民進黨團提案臨時會處理106年度中央政府總預算、考試院副院長人事同意權等；國民黨團只願處理總預算，反對其他法案。
據民進黨團召開臨時會提案指出，臨時會希望審議民國106年度中央政府總預算案、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案、證券交易稅條例增訂第2條之2草案、電業法部分條文修正草案、長期照顧服務法部分條文修正草案、教保人員條例草案與考試院副院長人事同意權案。
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟上午受訪表示，是針對有急迫性的案子才召開臨時會，如果是處理總預算案，照往例只要「延會」就可以處理，民進黨改臨時會，因此質疑有很多政治目的在內，包括人事案及其他法案通通包在內，不符合召開臨時會的往例。
廖國棟說，既然要開臨時會，國民黨團願意面對總預算案，但人事同意權與法案，國民黨團反對，未來也不排除杯葛包括退席。另外也擬提出逾4000案預算刪減案。
時代力量立法院黨團總召徐永明昨天也表示，已經完成初審的公民投票法修法案、促進轉型正義條例草案、處理黨職併公職的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，以及婚姻平權民法修正草案等，都應列為重要法案在臨時會中處理。
親民黨團幹事長陳怡潔說，不希望臨時會成為慣例、民眾觀感不佳，且民進黨意圖以21天處理預算、人事案和法案，但有些案子連委員會都尚未審查，未經充分討論，無法認同。
中華民國憲法規定，立法院遇總統咨請或立法委員1/4以上請求，得開臨時會。1060104
(中央社)
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