三星電子在高醫為病童打造首間「智慧教室」

台灣三星電子與高醫合作，在高醫打造全台首間「智慧教室」，讓住院病童學習不間斷，4日揭幕，病童到場玩平板電腦。（呂素麗攝）

台灣三星電子在高醫打造全台首間「智慧教室」，4日由高醫院長鍾飲文、台灣三星電子企業解決方案事業部總經理吳昇奇（左二、三）、小兒科部長戴任恭（左一）及三星公共事務部總監洪悅容（右一）等人揭幕。（呂素麗攝）

台灣三星電子在高醫打造全台首間「智慧教室」。（呂素麗攝）

台灣三星電子與高醫合作，在高醫兒童病房打造兩間全台僅有「智慧教室」，提供40台平板電腦及2台電視，讓長期住院的病童可以透過平板電腦學習；高醫院長鍾飲文說，希望讓住院的病童不要因生病而中斷學習，寓教於樂，暫時忘記病痛。

兩間智慧教室分別設於高醫5樓兒童病房多功能室和10樓癌症兒童病房多功能室，4日由鍾飲文與台灣三星電子企業解決方案事業部總經理吳昇奇等人共同揭幕，宣布「智慧教室in Hospital」正式啟用，希望讓病童Fun心學習。

智慧教室今天揭幕後，開放病童使用，玩擴增實境，書中恐龍透過平板科技，立體的跳到平板電腦，還可移動，與病童互動；洪姓病童說「首度接觸，好好玩」。

鍾飲文談到「智慧教室」成立的因緣，去年4月，罹患血癌的15歲阿雄於高醫住院，進行密集化學治療，未發病前，阿雄最喜歡拍照，探訪各縣市特色廟宇，研究精美雕刻的神像；為了完成阿雄的心願，喜願協會和高醫聯繫台灣三星，提供有照相功能的智慧型手機，一同幫阿雄圓夢，鼓勵他在治療過程中繼續拍照。

吳昇奇表示，台灣三星在全台15個縣市國小設智慧教室，這次首度把智慧教室放在醫院，打破學習必須在教室的觀念。

吳昇奇說，期盼透過科技的應用，讓院內護理衛教、床邊教學、社工與志工等的工作更為順利，也讓院童在接受治療時，可透過平板持續學習，帶入外界正向影響力，給予孩童繼續治療的動力。

(中時)