國道4號車禍 1男無生命徵象搶救中

國道4號發生車禍，消防人員搶救受困的駕駛。（陳淑娥翻攝）

國道4號發生車禍，自小客車被擠壓變形。（陳淑娥翻攝）

今天晚上6時許，國道四號13.8k由西往東向發生車禍，現場疑1輛拖板車及2輛自小客車發生追撞，中間自小客車被擠壓，擋風玻璃破碎，造成年約30歲的駕駛受困車內，消防人員救出後當場已無生命徵象，緊急送醫進行搶救中，另部自小客車1男1女表示胸痛及背痛送醫檢查；國道警察目前正在調查肇事原因中。

(中時)