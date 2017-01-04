學生問同婚公投 馬英九：吃緊弄破碗

前總統馬英九今天傍晚到銘傳大學演講，被學生問到同性婚姻需不需要公投？馬英九強調，目前社會討論還不夠充分，「吃緊弄破碗」，應該要用「文火」慢燉。

馬英九提到，台灣公投一共辦過6次，都沒有通過，因為公投法的限制，投票率沒過半，會被當成否決。他主張先進行審議式民主，讓不同觀點的人可以一起討論，慢慢拉近彼此的距離，否則就算交付公投有了結果，還是會有不服氣。

馬英九今天到銘傳演講，一位學生發問，要求馬英九表態同性婚姻需不需要公投？馬英九說，台灣對於同性婚姻議題，社會討論還不夠充分。

他隨後幽默地說，自己不是同性戀，「雖然有人懷疑，但那是假的。」他在台北市長任內，首度編公務預算讓同志辦活動，讓台北成為亞洲對同志最友好的城市。但他對同志友善，是出於人權和文化的角度。

馬英九認為同志的權益要受到保障，他提到美國有一個武打明星和女伴同居十年，離異後女伴要求贍養費，訴諸法院。法院認為，兩人雖無婚姻之名，但有婚姻之實，判決要付贍養費。

馬英九以上述判決說明他對同性權益的看法，應該做到平等、不歧視，但如果婚姻、家庭制度要動的話，就需要好好討論，「吃緊弄破碗。」不是要拖，而是讓每一個層面都得到適度的討論。

他強調，民主不是靠投票，而是要各讓一步，貿然公投或修法，會發生嚴重衝突，應該慢慢磨、慢慢燉，而且要用「文火」來燉才好。1060104

(中央社)