熱心助人女兒過世 父代捐積蓄做公益

台南市歸仁區的婦人施素心因病過世，遺願盼治喪從簡，並把積蓄捐出做公益。她的父親施榮泰今天代表施素心把新台幣330萬元捐給歸仁區公所等3個單位，盼女兒的大愛永續。

施榮泰帶著施素心的積蓄及節省下來的喪葬費用共330萬元，在家屬陪同下前往歸仁區公所，把善款捐給歸仁區公所、歸仁區保西國小、兒童燙傷基金會等3個單位，將用於醫療、助學及急難救助等用途。

施榮泰表示，施素心是很有正義感、人緣很好的人。因為看到八仙塵爆意外，許多傷者面臨漫長復健，因此捐款給兒童燙傷基金會；加上是保西國小的校友，也認同歸仁區公所辦理的弱勢關懷措施，因此捐款給保西國小和區公所。

他說，施素心沒有結婚，兩年前因病從原本任職的農會辦理退休，但仍不改熱心的個性，希望家人把她的積蓄用來做公益。

施榮泰說，希望所有人都要重視身體健康，有了健康的身體，才能好好陪伴所愛的親人。1060104

(中央社)