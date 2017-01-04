遭扣裝甲車轉移室內 對新加坡是個好消息？

新加坡9輛裝甲運兵車遭香港海關扣事件，香港海關發言人3日表示，「該批被懷疑受管制物品目前仍存放於海關在屯門的倉庫，並於12月6日開始存放室內」。(美聯社）

被香港海關扣留的新加坡裝甲車，日前遭港媒報導消失不見，一時引起外界猜測，到底這9輛裝甲車是「消失了」還是「已歸還」。香港海關3日最新回應，裝甲車已轉移至室內。對此，新加坡官方沒有評論，但星國媒體樂觀揣測，這批裝甲車「或許能在中國農曆新年前回家」。

根據環球時報報導，2日晚，港媒報導稱《新加坡裝甲車消失》稱，從11月26日至12月30日，9輛用綠色帆布遮蓋、貨櫃車運輸架的裝甲車一直存放在香港屯門內河碼頭的海關露天貨倉，其間不曾被移動，但從周一起，9輛裝甲車不見蹤影。香港海關2日晚模糊回應，僅表示「由於案件仍在調查中，沒有進一步資料可提供。」

香港海關發言人3日進一步說明，「該批被懷疑受管制物品目前仍存放於海關在屯門的倉庫，並於12月6日開始存放室內」。同日大陸外交部發言人耿爽表示，香港特區正按照相關法律法規處理此事。

新加坡官方3日沒有對「裝甲車轉移」回應，但《聯合早報》稱，新加坡國防部已就裝甲車被扣事件發表了6次聲明。新加坡國防部長黃永宏說，他將在本月9日在新加坡國會進一步說明事件細節。

新加坡當地網站Mothership3日發文稱，裝甲車被移到室內是好消息，也是壞消息。好的方面是，「這可能是裝甲車開始歸還新加坡的信號，此舉有可能改善星中關係，恢復兩國最高層互動。」不好的一方面是，新加坡裝甲車已經被扣40多天，上次韓國軍車被扣香港花了51天才解決，新加坡裝甲車被扣的時間可能打破上述記錄。

新加坡最不希望出現的狀況是，「裝甲車不要像2001年美國迫降海南島的偵察機那樣，最終被肢解後送還美國。」

星中雙邊合作聯合委員會會議去年未能召開，這是13年來的首次。該機制是兩國雙邊合作最高機制。隨著中國春節臨近及兩會在今年3月召開，星中雙邊合作聯合委員會會議恢復的機會正一點點失去，雙方或許應該盡早解決裝甲車事件，為2017年的合作奠定基調。

(中時電子報)