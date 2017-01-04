陸元旦出境遊 泰國排第一
依據大陸攜程、途牛和驢媽媽三家線上旅行社元旦小長假出行報告,今年元旦期間,三家旅行社統計出的出境遊熱門目的地中,泰國均排名第一。在三家線上旅行社提供的元旦出行報告中,日本和南韓爭奪元旦出境遊熱門目的地第二名,兩者不相上下。此外,新加坡、印尼也都榜上有名,東南亞國家在大陸遊客選擇小長假旅遊目的地時,依然佔據極大優勢。
攜程元旦報告顯示,元旦出遊的消費也在不斷升級,線上旅遊者人均花費超過4000元人民幣。人均花費最多的旅行者所在的城市分別為:北京、長春、上海、西安、瀋陽、青島、鄭州、杭州、天津、青島。
驢媽媽和途牛的報告則顯示,今年元旦期間,溫泉遊和郵輪遊的預定量有了大幅上升。驢媽媽的報告指出,元旦期間帶溫泉的周邊景區、酒店預訂量同比上漲近3倍。
途牛出行報告則顯示,元旦期間,選擇郵輪出遊的遊客人次同比2016年上漲超過170%。其中,日韓短線郵輪是2017年元旦假期郵輪市場的主角,福岡、濟州、釜山等是大陸遊客較歡迎的日韓郵輪目的地。
(旺報)
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