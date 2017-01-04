國道4號拖板車與轎車相撞 3人送醫

國道4號今天傍晚傳出1輛拖板車與2輛自小客車相撞意外，造成3人受傷，其中1名自小客車駕駛被救出時已無生命徵象，3人都被送豐原醫院救治。

台中市消防局於下午6時許據報，國道4號東向13.8k處有1輛拖板車與2輛自小客車禍意外，緊急出動人員前往現場搶救，到場後發現有3人受傷，其中1名自小客駕駛被救出時已無生命跡象，另2人分別出現胸痛及背痛症狀，3人都送往衛生福利部豐原醫院救治。1060104

(中央社)