府：總統到訪尼國當天 與奧蒂嘉會談

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總統蔡英文7日將出訪中美洲，總統府今公布細部行程，但尼加拉瓜行程未列與總統奧蒂嘉雙邊會談；府方說，與尼國總統雙邊會談洽定於到訪當日舉行，確定時間細節會另為宣布。

總統蔡英文7日到15日將展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

總統府今天公布細部行程，但尼加拉瓜行程未列與總統奧蒂嘉雙邊會談，並有多處空白，引起關注。

總統府晚間回應指出，媒體詢問到，當地時間10日15時至16時尼加拉瓜行程中，蔡總統與其他國家元首雙邊會談時間是否取消，總統與出訪的4個邦交國元首的雙邊會談已分別洽定於到訪國當地舉行，因此原匡列的雙邊會談時間保留其他彈性運用，沒有所謂「取消」雙邊會談的問題。

另外，總統府說明，與尼加拉瓜總統雙邊會談，洽定於到訪當日舉行，確定時間細節會另為宣布。1060104

(中央社)