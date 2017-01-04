課業壓力大 10歲女童猛咬指甲

身心科醫師王鴻松指出，學童自我要求高加上家長嚴苛下，可能產生咬指甲等異常行為，圖為示範照片。（陳淑娥攝）

國中小期末考將在下周到來，10歲黃姓女童因自我要求高及父母期望下，課業壓力大出現猛咬指甲狀況，10根手指頭咬到流血；另名12歲張姓女童則因家庭不和睦，讓她頻拔頭髮發洩，光田綜合醫院身心科醫師王鴻松指出，多與小孩進行心靈溝通，不要只在意成績並多讚美孩子。

王鴻松表示，許多兒童在家長的要求下十分看重成績，還會被拿來與別人互相比較，無形中增加壓力與焦慮，加上兒童情緒表達不如成人能清楚、主動說出困擾，在無處宣洩下，有的孩子會出現頭痛、胸悶等不適症狀，甚至拔頭髮、咬指甲等強迫性行為來發洩內心焦慮感。

黃姓女童個性好強在乎成績，加上家長要求要名列前茅，導致孩子對於分數十分焦慮，只好猛咬指甲排遣心理壓力，嚴重到10根手指頭都咬到流血；張姓女童則因父母吵架鬧離婚，在課業及家庭雙重壓力下，不知怎麼辦而產生拔頭髮的發洩行為。

王鴻松指出，發現孩子情緒問題的原因後，要找機會和孩子多互動，家長不要只注意成績，多讚美孩子其他好的行為。而父母擔心到院治療就要吃藥，他說，除非是某些特殊疾病譬如過動症等，否則不會輕易開藥，會在詳細診療並與家長充分溝通後才決定。

(中時)