性向屢遭懷疑 馬英九終於說出背後原因

前總統馬英九(中)今天談到自己的性向。(中央社)

前總統馬英九的性向屢遭懷疑，馬英九今天赴銘傳大學演講時對此表示，「我自己不是同性戀，雖然有人懷疑，但那是假的！」是因為他對同志很友善的關係。他說自己在台北市長任內，首度編公務預算讓同志辦活動，讓台北成為亞洲對同志最友好的城市。他對同志友善，是出於人權和文化的角度。

同性婚姻是否交由公投？馬英九說，台灣公投一共辦過6次，都沒通過，因公投法的限制，投票率沒過半，會被當成否決。他建議應進行審議式民主，分成小組討論拉近彼此距離，否則就算交付公投有了結果，還是會有人不服氣。馬英九強調，目前社會討論還不夠充分，「吃緊弄破碗」，應要用「文火」慢燉。

對馬的性向問題，作家馮光遠曾撰文諷刺前國安會秘書長金溥聰與馬英九有「特殊性關係」去年馮光遠又在臉書以「法院認證的男妓」、「混蛋」等批金溥聰，被金溥聰提告，馮光遠挨罰5000元。

(集團連線報導)