花毯節石虎迷宮 向日葵「腳掌」盛開
后里花毯節以石虎為吉祥物，石虎迷宮吸引遊客紛紛體驗，在天公作美下，迷宮向日葵「腳掌」爭相綻放，由於花田綠廊東北季風強，向日葵多朝向西南方，形成有趣的畫面，觀旅局提醒花迷，四面走走會找到最美的向日葵盛開美景。
花毯節有可愛的石虎人偶趴趴走，與民眾合照受到大小朋友的歡迎，園區也藏著12隻石虎意象，其中之一就是石虎腳掌迷宮，全長達800公尺的步道，以向日葵花牆圍成石虎腳掌的形狀，由上往下俯瞰顯得十分壯觀。
最近天氣晴朗十分暖和，石虎迷宮的向日葵紛紛綻放，迎風搖曳十分婀娜多姿，吸引遊客走入迷宮體驗花團簇擁的感覺，尤其在夕陽時分，更可捕捉到向日葵盛開的模樣，成為花毯節的一大亮點。
觀旅局指出，一般盛開的向日葵花盤會朝向東方，由於后里花田綠廊東北季風強，迷宮的向日葵多朝向西南方，形成有趣的畫面，遊客要四面走走才會找到最美的向日葵盛開美景，而花毯節8日將閉幕，歡迎把握時間前來賞花。
(中時)
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